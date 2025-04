Da oltre un decennio persiste una minaccia su via dei, lungo la strada provinciale n. 2 Tricalle Francavilla; una strada ad alto volume di traffico che collega il capoluogo Chieti con la costa adriatica. In prossimità di Monte Antonio nei pressi della cosiddetta “curva de vento”, luogo.

Chietitoday.it - Interminabili frane: problemi anche in via dei Frentani

Potrebbe interessarti anche:

Il martedì nero del maltempo tra frane - colate di fango e problemi

Calearo - l’imprenditore (ex Pd) delle antenne : “Jobs act positivo. I problemi del lavoro sono altri”

Inter - ci sono due problemi più grandi di Acerbi : non aver letto la questione e non trovare un rimedio

Ne parlano su altre fonti

Interminabili frane: problemi anche in via dei Frentani.

Via di Rosano, svolta per i pendolari. Addio ai lavori infiniti per la frana.

Svincoli A19, sindaco, “apertura prima di Pasqua”.

Ancora una frana sull’Appennino pistoiese, interrotta provinciale per Cutigliano.

Maltempo, Formia flagellata dalle frane: un giorno da incubo.