Terzo acuto di fila di Van Der Poel alla Parigi-Roubaix. Pogacar a oltre un minuto

Il pavè è casa sua.successo diper Mathieu van dernella. A meno 38 chilometri dall’arrivo la svolta. Lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates XRG) è andato lungo in una curva mentre era in fuga al comando in compagnia proprio dell’olandese del team Alpecin-Deceuninck. A quel punto van dersi è involato in solitaria sino al traguardo. Per l’olandese.