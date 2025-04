Lanazione.it - Matrimonio civile, ma c’è anche il parroco: è il testimone della sposa

Panzano in Chianti (Firenze), 13 aprile 2025 – È stato uninusuale quello celebrato qualche giorno fa a Panzano in Chianti. In genere ti aspetti il prete dall’altra parte, a officiare la cerimonia in una chiesa addobbata. E invece, stavolta, era dalla parte degli sposi, come. Il, celebrato dalla vice sindaca panzanese, Monica Toniazzi, ha visto come sposi Emanuele Rampa e Ann Samsoen coppia non chiantigiana che ha però scelto Panzano dove vivere. Testimonicoppia erano Luca Di Napoli, proprietario del Castello dei Rampolla, per lui, e don Alessandro Andreini, per lei,a Panzano. È stato davvero curiosa la presenza del prete tanto da sorprendere piacevolmente la stessa vice sindaca. Ilsi è tenuto qualche giorno fa.