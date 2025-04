Spazionapoli.it - Fuori Di Lorenzo, ma c’è Mazzocchi: l’incredibile statistica del difensore di Barra

Giovanni Diper squalifica, Conte lanciadal primo minuto: c’è una particolaresull’ex SalernitanaPasqualesi riprende la scena con la maglia azzurra. L’esterno nato a, quartiere pulsante di Napoli, sarà titolare in Napoli-Empoli a causa di un’emergenza difesa che ha colpito la squadra. Con Giovanni Difermo per un turno di squalifica, tocca aprendere il posto del capitano nel 4-3-3 di Antonio Conte. Non è una novità per lui, che in questa stagione ha già messo insieme 17 presenze in Serie A, contribuendo alle ottime prestazioni del Napoli.Certo, non sono mancate le critiche sui social dopo qualche uscita meno brillante, ma il ragazzo ha un asso nella manica: unache fa sorridere i tifosi. Quandoparte dal primo minuto, gli azzurri sembrano avere una marcia in più.