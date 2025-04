Promozione il Viciomaggio vince 1 a 0 i playout contro la Chiantigiana guadagnandosi la salvezza

Promozione per il Viciomaggio che si guadagna la salvezza vincendo 1 a 0 nello Stadio Comunale di Staggia Senese contro la Chiantigiana. Praticamente un'impresa dato che i senesi avevano a disposizione due risultati su tre avendo chiuso il campionato davanti, decisivo il.

Ne parlano su altre fonti Promozione, l'Alberoro vince 1 a 0 il derby con il Viciomaggio, la Sansovino allunga in testa. Sansovino in Eccellenza, Torrita retrocesso: playoff e playout di Promozione decisi. Promozione, la Sansovino vince 1 a 0 nel derby contro il Viciomaggio. Promozione, il Montagnano vince 1 a 0 il derby con il Viciomaggio, Sansovino ancora prima. Promozione, al Montagnano non basta la vittoria per raggiungere i playoff. Promozione, il Montagnano supera 2 a 0 il Fiesole e raggiunge i playoff.

Si apprende da sport.quotidiano.net: Fivizzanese vince 2-1 contro Atletico Carrara e si avvicina alla promozione - Note: al 53’ espulso in panchina Barbieri S. (AC). CARRARA – Al termine di una gara combattuta la Fivizzanese conquista tre punti d’oro che la avvicinano alla tanto ambita promozione. All’8’ ...

msn.com riferisce: Promozione: Sansovino, campionato già in tasca. Subbiano e Viciomaggio a rischio playout - Il Viciomaggio deve restare in scia del gruppetto ... ambizioso come il San Piero a Sieve che vuole centrare gli spareggi promozione. Completano il programma Pontassieve-Pienza e Settignanese ...