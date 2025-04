Tensioni tifosi forze del ordine prima di Roma Lazio lancio di oggetti contro gli agenti

Momenti di tensione nei pressi dello stadio Olimpico di Roma dove stasera si giocherà il derby tra Lazio e Roma. Lancio di oggetti contro le forze dell'ordine vicino ponte Milvio. Tutto è nato quando un gruppo di circa 300 tifosi giallorossi da piazza Mancini ha tentato di spostarsi verso quell'area dedicata all'afflusso dei tifosi laziali ma ha trovato lo schieramento degli agenti.

