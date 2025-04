Torino Vagnati e il caso scommesse ampquotSereni su Ricci non c039è nessun problema E039 un ragazzo a postoampquot

Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Dazn prima della gara della 32esima giornata di campionato contro il Como: `Sicuramente stiamo at. Leggi su Calciomercato.com Davide, ds del, ha parlato a Dazn prima della gara della 32esima giornata di campionato contro il Como: `Sicuramente stiamo at.

Ne parlano su altre fonti Torino, Vagnati e il caso scommesse: "Sereni su Ricci, non c'è nessun problema. E' un ragazzo a posto". Vagnati pre Como-Torino: “Ricci e il caso scommesse? Non c’è nessun problema”. Vagnati: "Sempre creduto in Sanabria. Nessun problema per Ricci, è un ragazzo a posto". Vanoli, messaggio a Cairo e Vagnati: "Se non ci sono i soldi devono esserci le idee". Torino, occhi su Delprato e Man. Dalla contestazione per le parole su Adams al rinnovo: Vagnati-Torino fino al 2027.

