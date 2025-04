MXGP Gajser trionfa anche in gara 2 al GP del Trentino Bonacorsi in top 10

Gajser il GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP. Il pilota ha infatti dominato in lungo e il largo anche gara-2 sul tracciato di Pietramurata, rendendosi artefice di una prova di grande solidità dove ha arginato Roman Febvre, costretto al secondo posto. Nello specifico il centauro in forza alla Honda è passato secondo in uscita del cancelletto, cedendo il passo soltanto a Fernandez. Ma sono bastano pochi metri per prendersi di nuova la prima piazza, poi mantenuta fino al traguardo. Davvero meritevole invece anche la performance del già citato Febvre, capace di trovare il posto d'onore dopo una bella rimonta dall'ottava casella. Alla fine dei giochi, lo sloveno arriva al traguardo con il tempo di 24.52.569, rifilando +05.

