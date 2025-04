Torino scontri con forze ordine durante rave party feriti

(Adnkronos) – Scontri con le forze dell'ordine a Loggia, nel Torinese, dove nei pressi di alcuni capannoni abbandonati circa 500 persone si sono radunate per un rave party. Ci sarebbero alcuni feriti, anche fra gli agenti. La polizia è sul posto e sta monitorando la situazione.

