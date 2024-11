Ilfattoquotidiano.it - “Sono io il bambino della Kinder non Alessandro Egger. Sono gli altri a spacciarsi per me”: lo sfogo di Matteo Farneti, l’ex volto delle barrette Kinder

È stato ildal 2004 al 2019 e la sua identità, sebbene non l’abbia mai tenuta nascosta, è rimasta sconosciuta ai più. Ma oraè nuovamente uscito allo scoperto e si è detto stufo dei tanti che hanno cercato diper quelsorridente e con gli occhi azzurri comparso per tre lustri sulle confezioni del dolcetto prodotto dalla Ferrero.“La cosa che non capisco è che, se davvero hanno lavorato per la, perché non mostrano la loro foto e usano la mia? Non è piacevole vedere la propria immagine dain mano admentre si vantano di essere proprio loro quel”, spiegaal Corriere di Bologna., che oggi ha 31 anni, lavora come modello, una professione cominciata tantissimi anni prima, quando posò, a 11 anni, per lae il suodivenne conosciuto in tutta Italia.