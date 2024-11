Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi critiche dopo l’apertura, il cinese ha già speso un’ora di riflessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:35 Situazione sull’orologio: 54 minuti a disposizione di, che deve fare la 14a mossa,, 31 minuti e 41 secondi per.11:32non può quasi far altro che giocare 13. Dc7, ritrovandosi in posizione più passiva.gioca 14. Cexd4, rimuovendo uno dei due pedoni del Nero che si trovavano sulla colonna d.11:31 E difatti 13. b4.11:30 b4 dovrebbe essere la mossa per, che va verso la mezz’ora di tempo spesa sulle due a disposizione per 40 tratti. L’indiano può tranquillamente togliere la Donna del Nero dalla posizione, almeno temporaneamente, e concedersi del tempo per poi procedere a chiudere la ricattura del pedone nero in d4.11:26 11. a3 12. b3 cxd4, stavolta i due agiscono molto rapidamente eha deciso di portare l’attacco diretto contro b2.