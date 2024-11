Gaeta.it - L’impegno del governo italiano per la sicurezza e la dignità delle donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La protezione dei dirittiè un tema cruciale e di grande attualità, come ribadito dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un videomessaggio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le. L’unità e la determinazione nel combattere violenze di ogni genere sono indispensabili per costruire una società più giusta. L’educazione al rispetto e allafemminile gioca un ruolo fondamentale in questo processo.Un passo decisivo nella lotta contro la violenza di generedelsi sta traducendo in azioni concrete per contrastare il fenomeno del femminicidio eviolenze di genere. In particolare, Valditara ha sottolineato l’importanza di affrontare questo problema globalmente, riconoscendo che le violenze sessuali e morali, così come le discriminazioni, sono sintomi di una cultura maschilista ormai intollerabile.