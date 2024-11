Quotidiano.net - La rivolta è femminile, parola di Carla Lonzi

Quando lo psichiatra Raffaele Morelli provò a zittire Michela Murgia con un padronale "Stai zitta, taci!", affiorò immediatamente alle labbra di molte donne un forte e chiaro: "Anzi parla". Automatica reminiscenza ed eco di consapevolezze acquisite grazie all’impegno e alle opere di. Taci, anzi parla (uscito nel 1978) è il titolo del diario composto dalla saggista, critica d’arte e attivista fiorentina tra il 1972 e il 1977, gli anni dell’autocoscienza e della ricerca di autenticità, che iniziava a mostrarsi nei precedenti testi pubblicati nella collana “Libretti verdi“ per la casa editrice fondata dalla stessa, Scritti di. Esiste forse un gesto più radicale dell’aprire una casa editrice per dare spazio alle riflessioni delle donne su se stesse? Oltretutto, in un momento storico nel quale ogni essere di sessonon aveva voce a causa di quello che, si scoprì poi, era il mostro del patriarcato che si aggirava non solo in Europa ma in tutto il mondo.