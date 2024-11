Ilrestodelcarlino.it - Il Piceno piange una giovane mamma

sconvolto da un grave lutto. Una, di 38 anni, è stata stroncata da una brutta malattia. Si tratta di Marica Gallucci, di Venarotta, molto conosciuta in paese e amata davvero da tutti. Anche grazie al suo sorriso sempre stampato sul volto e contagioso per chi aveva la fortuna di starle vicino. La donna lascia nel dolore suo marito Luigi e l’adorato bimbo Alessandro, oltre che la madre Maria Rita e il papà Danilo, la sorella Gioia e tutti gli altri parenti ed amici che ora piangono questo addio. La camera ardente è stata allestita nella chiesa del Cardinale a Venarotta, luogo in cui la salma partirà oggi, alle 15, per i funerali che si terranno nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Marica riposerà nel cimitero di Venarotta, dove verrà tumulata la salma. La morte di Marica Gallucci ha lasciato nello sconforto tutta la comunità venarottese.