Il nostro evento Tutti a Firenze | Basta soprusi

Per le 84 vittime di femminicidio, per le 84 donne che quest’anno (secondo il report del ministero aggiornato al 17 novembre) sono state uccise da chi diceva, mentendo, di amarle. Per le 96 uccise lo scorso anno. E ancora per tutte quelle che subiscono violenza di ogni tipo, per quelle che sono riuscite a scappare e per chi non può farlo. Per quelle che subiscono discriminazioni, abusi, sopraffazioni. Per tutte le storie che quotidianamente raccontiamo su queste pagine. Il 25 novembre non è una delle tante giornate mondiali, è una data simbolo di lotta e resistenza. È il giorno, ma non è solo un giorno, in cui si alza un pubblico e collettivo "No" contro la violenza sulle donne. Oggi è il giorno in cui anche i giornalisti e le giornaliste del gruppo Monrif scendono in piazza, nell’ambito del progetto #QNxLeDonne.