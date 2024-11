Amica.it - Il Malibu blonde di Joey Jing è il biondo definitivo dell’inverno

Da Marilyn Monroe in poi, ilè diventato il simbolo di uno stile di vita. Per tutte le donne che sono votate a questo colore iconico, trovare la sfumatura perfetta che le vesta a pennello e incarni tutta una serie di valori e aspettative è una vera e propria missione. Non è un caso se abbiamo sempre il radar acceso per riuscire a percepire ogni minima novità e tendenza nel panorama dei colori e delle schiariture. Tuttavia, nonostante le accurate previsioni, c’è sempre qualcuno in grado di coglierci di sorpresa. Proprio come ha fattoKing con il suo nuovo, e recentissimo,. Il colore capelli inverno 2024, perfetto per le chiome chiare. Opera dell’hairstylist delle star Dimitri Giannetos, questa tonalità diincarna alla perfezione lo stile di vita delle ragazze californiane.