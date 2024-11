Gaeta.it - Giubileo dei giovani: attesa per l’affluenza straordinaria a Tor Vergata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città di Roma si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza nel contesto del, previsto per il 2 e 3 agosto presso Tor. L’evento, dedicato ai, attirerà circa un milione di partecipanti, rappresentando così la massima affluenza prevista per l’occasione. Ai microfoni della commissione capitolina, Agostino Miozzo, coordinatore dei Servizi di accoglienza e assistenza, ha posto l’accento sulle sfide organizzative che tale imponente afflusso comporta.La sfida dell’accoglienza per un milione diL’arrivo di un milione dia Roma, previsto tra il 28 luglio e il 4 agosto, pone sfide significative per l’accoglienza. Miozzo ha evidenziato l’importanza di creare meccanismi specifici per gestire un evento di tale portata, sottolineando che non si tratta solo di trovare un milione di stanze in hotel.