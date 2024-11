Abruzzo24ore.tv - Furgone elettrico Stellantis: il futuro della mobilità parte dall’Abruzzo

Chieti - Ad Atessa inizia la produzione dell’E-Ducato, un veicolo commerciale. Nuovi turni di lavoro, ma la cassa integrazione resta attiva. Dopo un lungo periodo di test,dà ufficialmente il via alla produzione dell’E-Ducato, il nuovoprogettato per lasostenibile. Lo stabilimento di Atessa, situato nella Val di Sangro, è stato scelto per la realizzazione di questo modello innovativo. Si trattapiù grande fabbrica d’Europa dedicata ai veicoli commerciali leggeri, con una capacità produttiva giornaliera di circa 1.200 veicoli. Con l’avvioproduzione,ha incrementato i turni lavorativi, portandoli da 2 a 2,5. Tuttavia, la cassa integrazione non è stata completamente eliminata e sarà ripristinata dal 12 al 23 dicembre, a ridosso delle ferie natalizie.