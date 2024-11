Frolla al parmigiano | una base perfetta per preparazioni salate!

Leggi su Donnaup.it

Laalè un impasto salato molto versatile e gustoso.Possiamo utilizzarlo per le nostre quiche, per delle tartellette da farcire come preferiamo o semplicemente per godere di crakers specialissimi da gustare durante i pranzi e le cene delle festività ormai alle porte.Realizzarla è semplice, soprattutto se possiamo contare sull’aiuto della planetaria.In meno di 10 minuti la nostrasarà pronta per l’uso che decideremo di farne. E non richiede riposo in frigorifero prima di essere infornata.Geniale, vero?!al: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:2 tuorli grandi1 uovo250 gr di farina 00145 gr di burro freddissimo65 gr direggiano grattugiato1 pizzico di sale.Il procedimentoMontiamo la frusta a K nella planetaria.