FOTO/ Airola e Lucca unite dalla musica di Puccini: nel capoluogo di provincia toscano, il Concerto del Liceo Musicale Lombardi

Tempo di lettura: 2 minutiDai giovani studenti delle “A.” di, quella appena iniziata, è stata etichettata come “la settimana di”. Rappresenta il culmine di un intenso periodo di studi, prove e scambi culturali tesi a rendere omaggio a Giacomo(22.12.1858 – 29.11.1924), in occasione del centenario della sua scomparsa.Il prossimo 28 novembre, vigilia della morte del grande compositore italiano, infatti, i giovani musicisti caudini saranno impegnati, congiuntamente agli studenti delartistico-le “Passaglia” di, in un grandeche si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio “Boccherini” della città toscana.Un programma ricco e variegatoIl programma del, frutto di un intenso lavoro di preparazione svolto nell’ambito dei modulilmente 1, 2 e 3 del Piano Estate 2024, prevede l’esecuzione di alcune delle pagine più celebri del repertorioano, tra cui arie da Tosca, Madama Butterfly, La Rondine, Gianni Schicchi e Turandot.