Lanazione.it - Città del Natale: l’esercito dei 120mila. Boom tirolesi, code a Prato e Fortezza

Leggi su Lanazione.it

Alle 15 nel display del Baldaccio c’è un numero: 15. Mai così basso. Segnala i posti disponibili nel parcheggio "snobbato" dagli aretini. E nel giro di pochi minuti il 15 diventa 0. Zero, come all’Eden, la Cadorna e l’area di via Pietri. Trentacinque pullman "riposano" alle porte del centro dopo il viaggio dal nord e dal sud, con centinaia di visitatori che puntano la rotta sulladel. Due bus arrivano da Rovigo, gli altri da Lazio, Marche, Abruzzo e, appunto, Veneto. Un "mappamondo" diche converge su una sola: quella della festa che in questo weekend taglia il traguardo dei centoventimila. E si prepara al prossimo fine settimana con numeri da capogiro. Sì, perchè ladelaggiunge un abito preziosissimo alla sua collezione: l’Antiquaria. Un intreccio unico che allungherà leai caselli dell’autostrada e quelle che ondeggiano - lente - davanti alla Casa di Babboin, il quartier generale delle Lego nel palazzo di Fraternita e piazza Grande, strapiena già dal mattino, che si conferma punto nevralgico dell’evento.