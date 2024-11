Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, nuovo impianto rifiuti: Zorlesco vuole vederci chiaro

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 25 novembre 2024 – Scatta l’assemblea nella frazionediper la possibile nascita di undi smaltimento dipericolosi e non. Nella popolosa località, che dista qualche chilometro dal centro die conta circa 2000 abitanti, i residenti sono in allarme. Voglionosul possibile inserimento della struttura. E così, a seguito della richiesta di un’assemblea pubblica, da parte degli abitanti di, in località Vignoni (zona ex fornace) alcuni cittadini hanno deciso di organizzare l’incontro. Sono state invitate a partecipare anche le autorità, così da illustrare i dettagli dell’operazione, con la volontà di cercare tutte le risposte possibili allo stato attuale. L’assemblea L’assemblea sarà sabato 30 novembre, alle 10, all’oratorio di