Calendario Coppa del Mondo sci alpino Killington 2024: programma, orari, tv, streaming

Per ladelfemminile di scicomincia la lunga trasferta nord americana. Si parte danegli Stati Uniti, dove nel fine settimana sono inun gigante ed uno slalom. Si corre nella serata italiana e ci sarà il ritorno in pista di Federica Brignone dopo la vittoria all’esordio a Soelden.Per la valdostana ci sarà un doppio impegno, visto che con ogni probabilità correrà sia in gigante sia in slalom. Chiaramente l’appuntamento principale è quello tra le porte larghe, dove Brignone sarà tra le principale favorite e con lei ci sarà anche Marta Bassino, che va a caccia sicuramente del podio.Potrebbe essere una due giorni speciale e decisamente storica per Mikaela Shiffrin, che vuole il centesimo successo della carriera indel. Con le vittorie a Levi e Gurgl in slalom, l’americana si è portata a quota novantanove e sicuramente l’obiettivo è quello di raggiungere questo storico traguardo sulle nevi di casa.