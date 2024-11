Metropolitanmagazine.it - Angelo Madonia escluso da Ballando dopo il litigio con la Lucarelli: «Divergenze professionali»

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è statodal cast diCon le Stelle. Lo rende noto la Rai in una nota. «La produzione di “con le Stelle”, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito diemerse nel corso del programma, il maestronon proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso», si legge.«Ringraziamoper il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà consarà reso noto nelle prossime ore»., infatti, nella trasmissione è il partner di ballo di Federica Pellegrini, a cui ora verrà assegnato un nuovo maestroIntervistata da Alberto Matano, Bruganelli ha ammesso di essere stata colta di sorpresa: «Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore.