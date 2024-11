Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Qualcuno Spara a Don Antoine!

Unalin pericolo di vita. Il piccolo Pasquale scompare. La cantante Giorgia nel cast.Unal: Donferito da un colpo di pistola! Manuel ruba per salvare Pasquale! Tre possibili ritorni! Un cross over con X-Factor! Claudia delude ancora Guido!Colpi di scena e suspense nei prossimi appuntamenti della soap partenopea! Le nuoveUnalpromettono appuntamenti imperdibili! Vedremo che, durante la festa organizzata da Giulia,sparerà a don. Pasquale, nel frattempo, farà perdere le tracce di sé, gettando tutti nel panico! A rintracciare il ragazzino ci penderà poi il piccolo Manuel! Intanto, Costabile continuerà a ricattare Castrese per convincerlo ad accettare la proposta di Gagliotti, mentre Guido resterà deluso dalle parole espresse da Claudia nel corso di una intervista! Ma ancora! Entro la prima decade di Dicembre ’24, è prevista una puntata speciale con protagonista la cantante Giorgia, attuale conduttrice di X-Factor.