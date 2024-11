Gaeta.it - Sirolo: Arrestati tre truffatori dopo il furto di contanti e gioielli a un’anziana

A, un episodio inquietante di truffa ai danni disignora ha portato all'arresto di tre persone, tra cui un uomo e due donne, tutte originarie della Campania. I Carabinieri della Stazione di Numana hanno agito tempestivamente, arrestando i soggetti in flagranza di reato. L'operazione si è svolta nel pomeriggio, in un contesto di maggiore attenzione alle truffe che mirano a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare gli anziani.come è avvenuta la truffaL'anziana sirolese è stata contattata telefonicamente da un uomo che si spacciava per suo nipote, affermando di dover inviare un pacco e comunicando la necessità di un urgente pagamento in contante di 4.000 euro al corriere che si sarebbe presentato. Per creare una situazione di urgenza, l'individuo ha riferito di aver già effettuato un pagamento con un assegno, il quale purtroppo era privo di fondi.