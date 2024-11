Ilgiorno.it - Processo Impagnatiello, domani la sentenza. Proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne

Milano, 24 novembre 2024 – Difficile immaginare una data più simbolica. E difficile immaginare un esito diverso dall’ergastolo.25 novembre,internazionale per l'eliminazione dellale, nell'aula della corte d'Assise di Milano verrà pronunciata lanei confronti di Alessandro, il reo confesso dell’efferato omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta (al settimo mese) di Thiagoloro casa di Senago. Omicidio Giulia Tramontano, chiesto l’ergastolo per: è la malvagità travestita da normalità La Procura ha chiesto appunto il carcere a vita e l'isolamento diurno per 18 mesi. Il barman deve rispondere di un omicidio aggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo, dai futili motivi e dalla crudeltà per aver affondato il coltello per 37 voltela vittima, per aver tentato di bruciarla due volte e averla abbandonata in strada, avvolta da sacchi della spazzatura.