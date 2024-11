Spazionapoli.it - Probabili formazioni Napoli-Roma, Conte ne cambia uno: Ranieri spiazza tutti

Arrivano ulteriori novità im merito a quelle che possono essere letitolari che scenderanno in campo, dal primo minuto, per la sfida tra.Tante pressione e la consapevolezza di poter contare sulla propria gente per fermare la voglia di riscatto della nuovadi Claudio: questi sono gli ingredienti che rendono ancor più elettrizzante l’atmosfera in casain vista della sfida contro il club capitolino. Le vittorie di Inter e Atalanta (che hanno momentaneamente scavalcato gli azzurri in classifica) lanciano un segnale forte e inequivocabile ad Antonio, che d’altro canto cerca di estraniare i suoi da ogni pensiero negativo.Come detto, laperò è assetata di risultati: d’altronde, la classifica è davvero disastrosa per la squadra giallorossa e, subentrato in panchina a Ivan Juric, vuole sfruttare l’effetto sorpresa contro una caccia di un primato (per ora) perduto.