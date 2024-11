Tg24.sky.it - Mestre, 50enne distrugge la sala del pronto soccorso: arrestato

Ancora violenza in corsia. Un 50 enne irlandese è statodalla polizia dopo aver distrutto lad'attesa deldell'ospedale di, obbligando le infermiere, terrorizzate, a nascondere una decina di pazienti nella guardiola. Salvata anche una donna in travaglio e il suo bambino. Già dimesso dopo aver passato la notte in ospedale per smaltire una sbornia, armato di uno schermo del pc sradicato dalla guardiola e di un triangolo segnaletico preso da un carello per le pulizie, l'uomo si è scagliato contro gli otto grandi monitor segnaletici rompendoli tutti, e mettendo sottosopra l'interad'attesa del. L'arrestoIlha tentato più volte di forzare la guardiola del triage per aggredire sanitari e pazienti, cercando di scardinare le due porte d'accesso e lanciando sedie e altri oggetti contro le vetrate.