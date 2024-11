Quotidiano.net - Femminicidi e cultura del possesso: "I segnali partono da lontano"

Leggi su Quotidiano.net

FIRENZE "Ogni volta che abbiamo l’occasione di parlare della “giornata del 25 novembre” sentiamo che non è mai invano". Laura Sostegni della segreteria SPI CGIL Firenze, ricorda che da anni questo è il mese che in tutta le realtà dove c’è una sede delle loro Leghe SPI (tutta l’area metropolitana della provincia di Firenze) si realizzano iniziative. Cosa avete programmato? "Presentazione di libri, conferenze che portino il tema del contrasto alla violenza contro le donne, ad un’iniziativa pubblica che coinvolga non solo le persone che rappresentiamo (pensionate e pensionati) ma diventi un motivo di attenzione sociale, incontrando l’interesse ed il coinvolgimento delle amministrazioni e associazioni che operano insieme allo SPI. Ma non basta". Qual è il punto del problema? "Troppo spesso, per unadel, per la mancanza di educazione all’affettività ed ad accettare il rifiuto, dentro le mura di casa si nasconde chi toglierà la vita e una mattina troppe donne in questo paese “non si sveglieranno” per mano di chi vive accanto a loro o per mano di un ex.