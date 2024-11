Lanazione.it - Danni e disagi da maltempo: “Senza luce per due giorni”

Valdinievole, 24 novembre 2024 – “Una volta avevamo le stufe a legna e l’acqua delle fonti, ma ora non siamo più organizzati per rimanerecorrente elettrica e di conseguenza ancheacqua per tante ore”. Per questo i due pensionati che fortunatamente hanno i figli vicini sono andati a passare la notte da loro, ma non tutti hanno avuto la stessa possibilità di sistemarsi. Giovedì sera mezza Valdinievole è rimastaelettricità e per molti questo ha significato rimanere ancheacqua. Ilo è durato quasi dueriuscire ad avere notizie da nessuno. “I miei vicini venerdì mattina – ha detto una residente della zona di Le Case a Monsummano – sono andati in Comune ma è stato risposto loro che la linea elettrica non è loro competenza”. Altri invece si sono rivolti ai carabinieri, tornando con la stessa risposta.