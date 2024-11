Movieplayer.it - Da Mission: Impossible a Wicked, quando Hollywood preferisce nascondere che un film è diviso in due parti

Leggi su Movieplayer.it

Spesso e volentieri le major producono titoli che sono divisi in due, senza che il marketing avvisi il pubblico di tale scelta. Questa settimana è arrivto nelle sale cinematografiche dei principali mercati mondialidiretto da Jon M. Chu e basato sull'omonimo musical di Broadway del 2003 composto da Stephen Schwartz (musiche e testi) con libretto di Winnie Holzman. È del tutto superfluo sottolineare che la Universal punta davvero parecchio su questo titolo strategicamente piazzato nella settimana che, negli Stati Uniti, precede quella mediamente molto ricca del Ringraziamento in modo tale da avere una coda lunga ed evitare lo scontro diretto con i lungometraggi in arrivo a cavallo della festività nordamericana. Chi segue con una certa assiduità il mondo dell'intrattenimento, potrebbe aver .