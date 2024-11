Sport.quotidiano.net - Como-Fiorentina 0-2, i viola espugnano il Sinigaglia con i gol di Adli e Kean

, 24 novembre 2024 - Laha espugnato ildie prosegue la sua corsa da altissima classifica. La squadra di Raffaele Palladino ha sconfitto quella di Cesc Fabregas per 2-0, durante la 13^ giornata di Serie A. Isono stati concreti e solidi nell'arco di tutta la sfida, che è stata decisa dalla marcatura dial 19' e da quella dial 68'. I gigliati restano momentaneamente in testa alla graduatoria generale, appaiati all'Inter e all'Atalanta, grazie alla settima vittoria consecutiva in campionato. Le formazioni titolari Sia Cesc Fabregas che Raffaele Palladino scelgono il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ilschiera Audero tra i pali, difeso dalla retroguardia composta da Goldaniga, Dossena, Barba e Alberto Moreno. Da Cunha ed Engelhardt sono i due mediani, mentre Fadera, Nico Paz e Sala si muovono sulla trequarti offensiva.