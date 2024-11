Sport.quotidiano.net - Brianzoli al bivio. Meno estetica e più concretezza. Al Monza serve uno scatto salvezza

Adriano Galliani ha ribadito una volta di più una sacrosanta verità: "Quella delè una carenza di punti, non di gioco", confermando che nel calcio non vi è alcuna equazione che certifichi come bellezza equivalga a vittoria. Ecco allora che per icomincia quel periodo dove l’abito davvero non conta: una fetta di stagione, a cominciare da oggi pomeriggio, dove servirà armarsi dell’elmetto per fare i conti con le defezioni e rialzare la testa dopo un avvio dove il vento ha quasi sempre soffiato contro. Il Torino ha l’anima ferita dopo l’exploit delle prime battute: è contestato dai suoi tifosi oggi ancora di più, ha perso il suo totem Duvan Zapata, ma resta pur sempre quell’avversario che nelle ultime due stagioni non si è mai fatto prendere per le corna dai. L’ultimo precedente al Grande Torino è quello della rabbia di Palladino, del rigore di Sanabria, delle parole sempre composte ma mai banali dell’ad biancorosso.