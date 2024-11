Strumentipolitici.it - Biden cambia idea: niente invito nella NATO per Kiev

Il presidente americanofa un passo indietro dopo aver dato l’okay al lancio dei missili ATACMS dentro il territorio russo. È appena uscita la notizia del suo ripensamento a proposito dell’ufficiale all’Ucraina a diventare il 33esimo membro della.Le ragioni del ripensamentoDopo la presentazione del “piano per la vittoria” di Zelensky, l’amministrazioneaveva constatato la mancanza di un vero consenso da parte della. Ma a fine ottobre la Casa Bianca aveva sciolto le riserve e aveva ritirato le sue obiezioni verso l’adesione diall’Alleanza Atlantica. Si riteneva inoltre che, qualora la vicepresidente Kamala Harris vincesse le elezioni, Washington avrebbe spinto ancora di più per lo status di membro effettivo. Oggi invece, con Trump presidente eletto e l’autorizzazione ai missili che ha generato più polemiche in Occidente che danni materiali in Russia, è arrivato il dietrofront.