Alessandro Basciano dopo la scarcerazione | Mai aggredito l’amico di Sophie ecco come andò Ma l’intervista a Fabrizio Corona scompare da YouTube

«Non sto bene, anche se all’apparenza mi vedi sereno. Sono contento perché alla luce dei reali fatti è uscita parte della verità».parla per la prima volta a poche ore dallanell’ambito dell’indagine per stalking ai danni diCodegoni, la modella 23enne con cui ha avuto una relazione e una bimba, prima che il rapporto prendesse una brutta piega.parla ospite disu, anche se– occasione per il lancio del nuovo podcast “Falsissimo” – diventa rapidamente un caso: ritirata a poche ore dalla pubblicazione, ufficialmente per un difetto di audio. Le parole di, comunque, sono già diventate pubbliche. Il dj-influencer 35enne si dice «deluso, più che arrabbiato», ammette errori compiuti nei confronti di Codegoni, ma sostiene che altrettanti ne abbia fatti lei.