Biccy.it - Vira Carbone al posto di Nunzia De Girolamo: “Io a Ballando con le Stelle? Milly regina della tv”

Leggi su Biccy.it

La terza serata del sabato sera di Rai1 da questa sera darà il benvenuto ache col suo La Vita è Meravigliosa prenderà ildi Ciao Maschio diDe.“Mi fa molto piacere partire dopocon leperché, a qualsiasi ora lo faccia, mi cederebbe comunque la lineaCarlucci, laincontrastatatelevisione italiana. Per me è un grande onore andare in onda dopo di lei“, ha dichiaratoa TvBlog. Una leccata che puzza troppo di auto-candidatura per la prossima edizione dicon le, anche se a domanda diretta ha risdi no. “Autocandidarmi? Non mi permetterei mai di farlo. So benissimo che una persona comenon ha bisogno di autocandidature. Sa bene chi scegliere e lo dimostrano anche gli ascolti di questa edizione“.