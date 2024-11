Ilrestodelcarlino.it - ‘Ris-volti d’amore’:: "Una svolta culturale"

Cos’è il femminicidio? Come è nato nella storia? Sono domande che, molto spesso, rimangono nascoste sotto un velo di omertà e di pregiudizi. È per questo che lunedì, in occasione della Giornata contro la violenza di genere, al Salone Metaurense del Palazzo ducale alle 17.30 si terrà l’evento "Ris-d’Amore", cui parteciperanno le associazioni per la parità di genere del territorio: Terziario Donna, La donna si racconta, Percorso Donna, Soroptmist Pesaro, Cif Provinciale Pesaro e Urbino, Associazione 50&più e Fidapa Pesaro, in collaborazione con studentesse e studenti del Liceo Mengaroni di Pesaro, nonché con l’Ente Oliveri, Lions Club Della Rovere, Comune di Pesaro e Regione Marche. "non vuole essere un elenc delle morti e dei casi di violenza – spiega Wilma Tramezzo, presidente Percorso Donna – ma vogliamo cercare di far capire, partendo dalla storicità dei femminicidi fino ai giorni nostri, cos’è questa tendenza e come fare per fermarla.