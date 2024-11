Gqitalia.it - Qual è il valore reale di Wicked oltre il fantasy e la bella musica

Leggi su Gqitalia.it

Se la magia del cinema è spessocosa di inesplicabile a parole, compresa e condivisa da chi ha una passione profonda per la Settima Arte, l'incantesimo contenuto in- nelle sale dal 21 novembre per Universal - possiede caratteristiche differenti, che trascendono i confini imposti da uno schermo. Lungi dal voler parlare della bellezza (e dell'indiscutibile riuscita) a livello di spettacolarità, stile e colonna sonora, soffermiamoci invece sui vari sottotesti proposti dalla storia.Ildi Jon M. Chu è un adattamento illuminanteQuando ci si avvicina, per la prima volta, al Mago di Oz, vengono subito in mente Judy Garland e la pellicola diretta da Victor Fleming nel 1939. Da allora, ne abbiamo visti di adattamenti, insiasi forma e formato, eppure c'è un elemento da tenere sempre ben presente.