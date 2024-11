Liberoquotidiano.it - "Putin non attaccherà l'Europa, vi dico perché": Vespa zittisce i catastrofisti | Video

"Non credo chel'con quei missiliun minuto dopo di Mosca non resterebbe niente": ne è convinto Bruno, che lo ha detto in collegamento con 4 di Sera Weekend su Rete 4. "I dittatori vogliono provocare le democrazie come sta facendo, basta non lasciarsi intimidire", ha proseguito il conduttore di Porta a Porta. Il riferimento è all'annuncio del Cremlino sui "missili Oreshnik" che "possono colpire ovunque in". Una dichiarazione forte che ha aperto un dibattito piuttosto acceso: quella del presidente russo è solo una "strategia della paura" oppure è una minaccia concreta? Ad alimentare l'allarme l'indiscrezione di Repubblica sul "Piano operativo Germania", definito un "agghiacciante" documento strategico che prevede l'aggressione russa alla Germania.