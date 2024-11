Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-JUVENTUS 0-0: disastro Royal, Koopmeiners non pervenuto

Leggi su Calciomercato.it

Lee ildel match di Serie A, valevole per la tredicesima giornata . Ecco i migliori e i peggiori di San SiroFinisce in parità e senza emozioni. A San Siro le due squadre si annullano, rendendo inoperosi i due portieri0-0:non(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:Maignan 6FLOP Emerson4,5 – Inadeguato. Il brasiliano sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare sia in fase difensiva, dove soffre terribilmente Yildiz, sia in avanti dove non riesce mai a rendersi pericoloso. Si prende pure i fischi di San Siro. Dall’85’ Calabria s.v.TOP Thiaw 6,5 – Mai in difficoltà, è protagonista ad inizio ripresa con un’ottima chiusura su Cambiaso. Si esibisce anche con qualche lancio lungo di buona fattura.