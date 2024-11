Ilgiorno.it - Malpensa, pilota e assistenti “troppo stanchi”: salta il volo per Cuba. Sindacati sul piede di guerra

(Varese), 23 novembre 2024 – Eranoe la compagnia aerea Neos voleva comunque farli partire per: per questo motivo une cinquedi, si sono dichiarati tecnicamente, come previsto dalle norme, “Unfit to fly”, cioè inadatti a volare, e quindi l'aereo non è partito. Per questo motivo iUil-Trasporti e Filt-Cgil hanno indetto un presidio, dalle 12.30 di lunedì prossimo, davanti al training center della società all'aeroporto di, inviata una segnalazione all'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, e aperto la procedura tecnicamente chiamata di raffreddamento, cioè il primo passo per un eventuale sciopero. La reazione deiLa compagnia aerea ha replicato alla denuncia dididichiarandosi stupita “dai contenuti allarmistici e non veritieri sollevati”.