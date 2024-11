Ilgiorno.it - Le botte e le minacce con la pistola: "Ti brucio, tu hai smesso di vivere"

Ore 4.30 del 26 ottobre, parcheggio esterno del The Beach di via Corelli. Un ragazzo si avvicina al finestrino di una macchina e inizia a urlare: "Fai schifo, guarda come sei vestita, scendi e parliamo". La conducente dell’auto, in compagnia di un’amica, gli fa eloquenti gesti di allontanarsi. Lui sale su una Fiat 500 e si affianca all’altro veicolo: "Fai schifo, scendi". A quel punto, intervengono i buttafuori del locale, che invitano il ventiquattrenne Antonio L. ad andarsene. Così fa, ma si sposta di poche centinaia di metri. Appena vede passare l’auto della ex, dà il via a un drammatico inseguimento: cinque sorpassi, tentativi di speronamento e inversioni a U. Alla fine, la ragazza riesce in qualche modo a chiedere aiuto a due ghisa del Comando decentrato 9 che stanno rilevando un incidente in viale Fermi; poco dopo, riceve un sms dal ragazzo, che le preannuncia che la prossima volta la butterà "fuori strada".