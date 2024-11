Ilfoglio.it - La parabola di Elon Musk tra ego e politica

Leggi su Ilfoglio.it

“Un uomo molto strano”. Secondo l’edizione statunitense di Rolling Stone, così sarebbe stato definitoda un membro della campagna elettorale di Donald Trump. Nelle ultime settimane prima del voto, infatti,prese di fatto in carico la gestione della Trump Campaign: fu una scommessa rischiosissima, per tutte e due le parti, ma soprattutto per il candidato, che specie in alcuni stati in bilico delegò tutto al comitato per la raccolta di fondi elettorali di, “America Pac”. Qualora la scommessa fosse andata diversamente e Kamala Harris avesse visto, i trumpiani erano pronti a dare la colpa a. Così non è stato, ovviamente, e ora il capo di Tesla, SpaceX, X e altre aziende di vario tipo, è l’ombra del presidente eletto. Qui potete ascoltare Cose dai nostri schermi, il podcast di Pietro Minto per Il Foglioè cambiato molto, in questi anni, per ragioni molto discusse e ancora poco chiare.