Imprese banche e università | Unife un volano di crescita Stimolare le sinergie di valore

Le sfide del territorio, declinate su formazione universitaria e connessione tra mondo dell’impresa e bancario. Il via libera alla Zona logistica semplificata, il forte calo demografico ma soprattutto l’esigenza di un dialogo sempre più stretto fra i diversi player istituzionali ed economici del territorio. Con un occhio all’innovazione e alle transizioni. Sono questi, in sintesi, i temi emersi nel corso del dibattito ‘. Energie per la’ svoltosi ieri in rettorato, organizzato dalla Camera di Commercio Ferrara-Ravenna e moderato da Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino. Ed è proprio il presidente dell’ente camerale, Giorgio Guberti a entrare nel vivo dei temi indicando, tre le principali leve di sviluppo, la Zls. "Occorre scommettere sulla ricerca, favorire gli investimenti, indirizzare il lavoro nei settori di tecnologia più avanzata, con le ricadute più significative sulle filiere del nostro sistema – premette Guberti –.