Ilnapolista.it - I napoletani sono i più infelici e insicuri d’Italia, a Napoli il dato più basso di chi è felice della propria vita

, ala percentuale più bassa di chi èIl Corriere del Mezzogiorno, con Paolo Grassi, riporta i dati Istat (istituto nazionale di statistica)«misurazione» del Benessere Equo e Sostenibile (Bes) che smontano il luogo comune suifelici (ma di cosa dovrebbero essere felici?)Scrive Paolo Grassi:Sicuramente molto meno rispetto ai residenti delle altre grandi città del Paese: da Milano a Roma, a Reggio Calabria; ma il confronto non regge anche se si guarda al «resto» dell’area metropolitana. E se avesse ragione Greta Cool in Parthenope.?Prosegue il Corriere del Mezzogiorno:Nel capoluogo partenopeo, infatti, soltanto il 33,8% del campione preso in considerazione dall’istituto di statistica nell’ambito«misurazione» del Benessere Equo e Sostenibile (Bes), sostiene di essere «pienamente» contento