Giorgia Basciano, reazione all'arresto del fratello: "Rapporti con Sophie"

Dopo aver dato per primo la notizia dell’arresto ed aver parlato con amici, avvocati e presunte vittime di Alessandro, Fabrizio Corona ha anche telefonato alla sorella dell’ex gieffino,. Corona poco fa ha pubblicato la chiamata su Dillinger News, il suo sito, lo stesso su cui è stata data la news in esclusiva dell’arresto., la chiamata con Fabrizio Corona: “Tu e i tuoi genitori come state?”Durante la telefonata Fabrizio chiede alla sorella dicome sta, la ragazza dal tono di voce sembra agitata e risponde – ovviamente – ‘come vuoi che stia?’. Corona poi chiede anche che tipo di rapporto c’era con Sophia Codegoni edice chiaramente che lei e i suoi genitori non hanno piùcon l’influencer, nonostante abbiano sempre provato ad instaurare un legame, anche solo per vedere la nipote.