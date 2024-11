Napolipiu.com - Conte, possibile sorpresa tattica per la Roma: l’idea del tecnico

Illeccese valuta modifiche all’assetto consolidato per la sfida contro Ranieri. Il Napoli cerca nuove soluzioni offensive.Antoniopotrebbe stupire tutti nella sfida contro la. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante l’allenatore salentino abbia finora puntato su un gruppo consolidato di titolari, per la prossima sfida starebbe valutando una mossa a. Il nome di Giacomo Raspadori emerge comechiaveper sorprendere Claudio Ranieri.La partita contro i giallorossi segna simbolicamente l’inizio della seconda fase della stagione azzurra. In questi primi mesi,ha già compiuto un lavoro straordinario: ha ricostruito dalle macerie un progetto che aveva toccato l’apice con lo storico scudetto dell’era De Laurentiis, per poi crollare improvvisamente.