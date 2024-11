Ilnapolista.it - Bellandi: «Da fuori sembro antipatica, quasi una str… ma non è così. Dopo l’oro, ho rischiato la depressione»

Leggi su Ilnapolista.it

«Daposso sembrareuna stronza, ma in realtà il mio più grande segreto è che sono un orsacchiotto».si presenta a Sportweek Alice. Oro olimpico vinto a Parigi, battendo in finale l’israeliana Lanir, è frutto di un percorso che ha portato la ventiseienne bresciana ad affrontare i traumi che la stavano divorando.Nel 2020, prima e durante i Giochi di Tokyo, combatteva contro lae i disturbi alimentari. Ed è stata proprio la successiva delusione del settimo posto in Giappone a salvarla. Da lì, ha dato inizio a una rinascita.: «Non sentivo legittimata ad essere triste. Avevo vinto, di cosa mi lamentavo?»olimpico ha cambiato la vita ad Alice?«Non direi proprio cambiata, però diciamo che l’ondata di affetto che ne è seguita mi ha travolto.