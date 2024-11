Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, c’è Malick Thiaw dal 1’: al suo fianco Tomori o Gabbia? Il ballottaggio

In vista della sfida traPaulo Fonseca si affiderà adal 1’: al suouno tra. La sceltaIlsi prepara a scendere in campo a San Siro per la sfida contro ladi sabato 23 novembre alle ore 18. Per l’occasione, mister Paulo Fonseca sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, anche se in difesa c’è ancora unper quanto riguarda la coppia di centrali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra ormai certa la presenza dal primo minuto di.I dubbi, però, riguardano il suo compagno di reparto. La scelta, infatti, cadrà su uno tra Matteoo Fikayo. Ad oggi, il favorito è senza ombra di dubbio il difensore inglese. Sì, perchérientra da un infortunio muscolare rimediato prima della gara con l’Udinese, che lo ha costretto a saltare gli impegni con Napoli, Monza e Cagliari.